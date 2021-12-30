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Новый завод для восстановления популяции лосося запустили на Парамушире

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На острове Парамушир Сахалинской области открыли новый рыбоводный завод, главной задачей которого является восстановление популяции тихоокеанских лососей в реках северных Курильских островов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рыбозавод будет производить до 100 млн штук молоди тихоокеанских лососей. При выходе на полную мощность ожидается возврат до 4,9 тыс. т лосося ежегодно. Это позволит островитянам увеличить вылов красной рыбы и предоставит возможность ее переработки прямо на месте, пишет ИА PrimaMedia.

«Запуская новые предприятия такого профиля и создавая условия для привлечения инвесторов, мы выполняем несколько задач сразу. И создаем новые рабочие места в отдаленных районах, и увеличиваем производство продукции — в частности рыбной, которую жители Северных Курил будут покупать по приемлемым ценам», — прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», на предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Также реализация проекта увеличит постоянные налоговые поступления в региональный бюджет, который компенсировал инвестору 32 млн рублей затрат.

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