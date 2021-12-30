Мурашко заявил о росте числа госпитализаций тяжелобольных с COVID-19

В ряде российских регионов число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличивается. Об этом заявил в четверг, 30 декабря, глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу», — сообщил глава ведомства.

При поражении «Омикрон»-штаммом COVID-19 требуется меньшее пребывание в медучреждении, однако нагрузка на систему здравоохранения «лавинообразно возрастает» из-за большого числа пациентов, подчеркнул министр в тот же день на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Он также добавил, что запасов вакцины от коронавируса в регионах РФ достаточно.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

По данным, которые привела Попова, в России на сегодняшний день зарегистрировано 103 случая инфицирования «Омикрон»-штаммом. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что очаги его распространения локализированы.

28 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со «Омикроном».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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