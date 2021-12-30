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Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19

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Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России отмечаются у старшего поколения. Об этом сообщили в четверг, 30 декабря, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему отмечаются у старшего поколения», — указано в заявлении.

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В оперштабе отметили, что во всех регионах РФ установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, в стране усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в других местах массового пребывания людей.

Вместе с тем главам регионов РФ было поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. В оперштабе также напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против штамма «Омикрон».

Как подчеркнули в Минздраве, запаса вакцин достаточно по всей России.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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