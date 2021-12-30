Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей для устранения неполадок

Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей. Компании предстоит устранить неполадки. Обнаруженные технические дефекты могут привести к аварии, передает телеканал «Известия». С рынка выводятся все электрокары Model 3. У машин повреждаются провода и камеры заднего вида. Компания также вынуждена вывести модели S, произведенные с 2014 года. У автомобилей выявили проблему в конструкции защелки капота. Кузовная деталь может самостоятельно открыться.

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