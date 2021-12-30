Песков: Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций

Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности. Об этом в ходе беседы с журналистами в среду, 30 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что с момента прошлого разговора российская сторона сформулировала свою позицию, которая была изложена в двух документах. Эти материалы, как заверил Песков, были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц.

«С точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Байден проведут беседу по телефону 30 декабря в 23:30 мск без публичной части, уточнил Песков. По его словам, цель данного разговора состоит в дополнительном обсуждении ряда вопросов, которые главы государств затронули в ходе онлайн-саммита 7 декабря.

Вместе с тем на 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Российский лидер 30 декабря заявил, что в развитие договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита РФ–США в Женеве, страны смогут продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог.

Встреча президентов РФ и США прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.