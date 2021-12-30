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Ученые узнали реакцию Т-клеток на «Омикрон»

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Т-клетки вакцинированных и переболевших коронавирусом могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом «Омикрон». Об этом говорится в исследовании, опубликованном 26 декабря на портале научных статей в области медицины MedRxiv.

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Группа ученых из Южной Африки, Австралии и США оценили способность Т-клеток реагировать на белок «Омикрона» у привитых пациентов и у тех, кто находится в стадии выздоровления, но прививку не делал. В результате исследования было обнаружено, что реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 (виды лимфоцитов. — Ред.) сохранилась на 70–80%.

«Хорошо сохранившийся Т-клеточный иммунитет к «Омикрону», вероятно, будет способствовать защите от тяжелой формы COVID-19, что подтверждает ранние клинические наблюдения из Южной Африки», — сообщается в тексте.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участия 138 человек. Это переболевшие «Омикроном», «Дельтой» и «Бетой» штаммами коронавируса и привитые препаратами Johnson & Johnson и Pfizer.

Первый случай заболевания штаммом «Омикрон» был зафиксирован в ЮАР в ноябре. Первое отличие от «Дельты», которое заметили врачи, состоит в том, что при новом штамме заболевание протекает в более легкой форме.

Однако врачи также отмечают, что «Омикрон» более заразен и распространяется быстрее, чем «Дельта»-штамм.

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