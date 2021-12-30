Президент Путин подписал закон, дающий возможность подавать иск в суд в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать иски в суд в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря.

Закон вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Таким образом, исковые заявления, жалобы, представления и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через порта «Госуслуги», информационной системы, определенной Верховным судом, или через систему электронного документооборота.

Авторы законопроекта подчеркивали, что он поможет повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и усовершенствовать нормы процессуального законодательства, которые регламентируют порядок использования документов в судопроизводстве.

Ранее в этот же день президент подписал закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Документ вводит положения об «окрашивании» экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. Также был подписан закон о создании единой государственной системы биометрических данных.