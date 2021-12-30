Названо опасное последствие дефицита витамина А в организме

Дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и повреждению сетчатки, что может спровоцировать слепоту. Об этом сообщило в среду, 29 декабря, издание Express.

Согласно пояснениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дефицит витамина А не только влияет на зрение, но и является основной причиной детской смертности.

«Около 250–500 тыс. страдающих от недоедания детей ежегодно слепнут из-за дефицита витамина А, после чего в течение года около половины из них умирает», — приводит издание заявление ВОЗ.

Вместе с тем витамин А оказывает положительное влияние на выработку пигментов для функционирования сетчатки. При этом без вышеуказанных пигментов может наступить так называемая куриная слепота, или синдром сухого глаза.

Однако, согласно убеждению датского врача Кристианы Глудды, восполнять дефицит данного микроэлемента с помощью пищевых добавок не стоит. По ее словам, от добавок нет никакой пользы.

В то же время издание обращает внимание на то, что сбалансированная диета позволит восполнить недостаток витамина А в организме. В частности, рекомендуется употреблять в пищу мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, а также богатые бета-каротином фрукты и овощи, к примеру морковь.

Ранее, 27 декабря, врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что мерцающие новогодние гирлянды опасны для глаз. По словам эксперта, важно именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными. Длительное воздействие на органы зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии, заключила Шилова.