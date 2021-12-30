Двое мужчин пострадали в результате стрельбы в Гамбурге

Двое мужчин получили ранения в результате стрельбы в одном из клубов Гамбурга. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщило издание Bild.

Известно, что инцидент произошел в районе Харбург ранее в этот день. Пострадавшие получили ранения в области живота. На место прибыли экстренные службы. Пострадавших госпитализировали.

Мотивы стрелявшего пока не установлены. Ведется его поиск, пишет RT. К его розыску привлечены порядка 20 полицейских автомобилей.

26 декабря трое подростков были убиты и один получил тяжелое ранение после того, как вооруженный парень в Гарленде (штат Техас, США) устроил стрельбу в магазинчике на заправке. Начальник полиции Гарленда Джефф Брайан рассказал, что 14-летний парень, которого следователи считают стрелком, был арестован в понедельник, 27 декабря.

Двое из погибших были 16-летними подростками, которые пришли в магазин вместе. Третий — 14-летний мальчик, который заказывал в магазине еду. Четвертым человеком, который был тяжело ранен, стал повар из магазина. Ему 15 лет.