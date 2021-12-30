Мурашко отметил меньшее пребывание в стационаре пациентов при «Омикроне»

Пациентам при «Омикрон»-штамме COVID-19 требуется меньшее пребывание в стационаре. Об этом сообщил в четверг, 30 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Опыт других стран, где «Омикрон» широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает», — отметил министр.

Он также добавил, что запасов вакцины от коронавируса в регионах РФ достаточно.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

По данным, которые привела Попова, в России на сегодняшний день зарегистрировано 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что очаги его распространения локализированы.

28 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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