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Экономист поддержал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Экономист Беляев поддержал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
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Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал идею введения налогового вычета для граждан при покупке автомобиля.

Правила съема: россиян оставят без налогового вычета за аренду квартир
Решение поможет сократить бюджетные потери регионов

В беседе с RT в четверг, 30 декабря, Беляев заявил, что такая идея поддержки будет полезна для покупателей бюджетных машин.

Помимо этого, налоговые вычеты позволят стимулировать работу экономического механизма. Беляев пояснил, что таким образом население будет привыкать, что в стране в финансовой сфере есть определенные механизмы, которые дают людям какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств, отмечает телеканал «360».

Он также отметил, что это своего рода «втягивание» человека в «экономический рациональный оборот».

Поддержал идею и зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин. По его словам, нужна любая поддержка граждан, будь то налоговый вычет на автомобили или другая финансовая помощь. Парламентарий отметил, что у государства есть все необходимые резервы для решения этого вопроса, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова письмо с предложением ввести для россиян налоговый вычет в размере 13% при покупке автомобиля. Орлов отметил, что налоговый вычет помогает россиянам при покупке квартиры — видно, что такая схема поддержки важна для людей.

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