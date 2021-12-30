Прямой эфир
Общество
Мурашко отметил меньшее пребывание в стационаре пациентов при «Омикроне»
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Интернет
Google грозит новый штраф за отказ фильтровать запрещенный контент в выдаче
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России
Общество
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 77,2%
Общество
Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с ноября, евро — выше 85 рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 75 рублей. Последний раз валюта поднималась до этого уровня 30 ноября. Евро в четверг, 30 декабря, торговался на уровне в 85,03 рубля, следует из данных площадки.

Не было ни гроша, да вдруг юань: китайская валюта выходит в лидеры
Сможет ли юань вытеснить доллар

На 15:09 мск доллар ускорил рост до 1,4% к закрытию предыдущей сессии, тем самым он достиг уровня 75,03 рубля.

Днем ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган назвал доллар одной из лучших валют для хранения долгосрочных сбережений.

Финансист отметил, что доллар начал укрепляться по отношению к другим валютам после объявления Федеральной резервной системы (ФСР) о том, что программа выкупа активов будет постепенно сворачиваться.

До этого, 24 декабря, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования.

Ранее, 12 декабря, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар. В конце января – начале февраля, по словам Ващенко, национальная валюта может оказаться ниже отметки 70 рублей за доллар.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021