Курс доллара превысил 75 рублей впервые с ноября, евро — выше 85 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 75 рублей. Последний раз валюта поднималась до этого уровня 30 ноября. Евро в четверг, 30 декабря, торговался на уровне в 85,03 рубля, следует из данных площадки.

На 15:09 мск доллар ускорил рост до 1,4% к закрытию предыдущей сессии, тем самым он достиг уровня 75,03 рубля.

Днем ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган назвал доллар одной из лучших валют для хранения долгосрочных сбережений.

Финансист отметил, что доллар начал укрепляться по отношению к другим валютам после объявления Федеральной резервной системы (ФСР) о том, что программа выкупа активов будет постепенно сворачиваться.

До этого, 24 декабря, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования.

Ранее, 12 декабря, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар. В конце января – начале февраля, по словам Ващенко, национальная валюта может оказаться ниже отметки 70 рублей за доллар.