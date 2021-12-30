Развитие информационных технологий и массовый перевод большей части услуг, как банковских, так и государственных, в онлайн-формат сильно упростили жизнь россиян. В то же время это привело к активизации мошенников, они не только технически изобретательны, но и не гнушаются использовать недостаточную цифровую грамотность пользователей. В этих реалиях государству становится недостаточно просто ловить мошенников, и уже принимаются меры, которые препятствуют деятельности преступников.

Интернет стал полноценной средой обитания огромного количества людей, особенно с началом пандемии. Самоизоляция вынудила переместить в онлайн-формат большую часть общения, работу, развлечения шопинг, получение госуслуг. Показательно, что со снятием жестких ограничительных мер интерес россиян, например, к онлайн-шопингу сохраняется: по октябрьским данным, покупателями интернет-магазинов являются 54,4% трудоспособных россиян, за год их количество выросло на 8,3%. А портал «Госуслуги», позволяющий получить в дистанционном формате те сервисы, которые раньше требовали личного присутствия, только увеличивает популярность: так, за последний год количество людей, которые ежедневно посещают ресурс, выросло почти в 20 раз.

Переход людей в онлайн привлекает огромное количество мошенников всех мастей, стремящихся заполучить денежные средства, банковские реквизиты, конфиденциальные сведения и персональные данные путём обмана. Так, по данным ЦБ РФ, аферисты в третьем квартале похитили у клиентов банков более 3,2 млрд рублей. Мошенники используют новые уловки, создавая копии портала «Госуслуги», осуществляя с поддельных почт госорганов фейковые «официальные» рассылки, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. При этом многие жертвы киберпреступников зачастую не знают, куда обращаться, а анонимность, которую используют злоумышленники, усложняет их выявление правоохранительными органами.

В России за мошенничество уже давно предусмотрено диверсифицированное наказание: вплоть до уголовной ответственности. Например, согласно ст. 7.27 КоАП РФ, за кражу до 2500 руб. предусматривается административная ответственность: штраф от 3000 руб. до пятикратной стоимости похищенного, возможный арест на 10-15 суток или 120 часов принудительных работ. Если хищение серьезнее или в случае, когда из-за действий мошенников пострадавший лишился прав на свою недвижимость, ответственность устанавливается уже по п. 4 ст. 158 УК РФ: преступнику грозит до 10 лет, а также компенсация ущерба жертве по оценке суда.

Однако «цифровой» формат вносит свои коррективы в то, как реализовать нормы закона и наказать виновных. Полиция постоянно совершенствуют свои компетенции по поимке «дистанционных» мошенников: сотрудники органов проходят образовательные программы по киберкриминалистике от ведущих российских компаний по кибербезопасности, обучаясь расследованию фишинга и кардинга (мошенничества с платежными картами). Отдельно специалисты проходят курсы по социальной инженерии, изучая приемы аферистов, чтобы своевременно информировать нас о новых схемах преступников и самим понимать, какие приемы используют злоумышленники, чтобы выманить деньги и данные.

Хотя анонимность в сети сильно затрудняет поиск преступников, правоохранительные органы наращивают свои умения в поимке и наказании виновных. Так, в апреле 2021-го правоохранители вычислили и задержали телефонных мошенников, которые обманывали граждан от имени банков, следователей полиции и СК. В этом же году сотрудники МУРа при помощи специалистов Group-IB пресекли деятельность группировки кибермошенников, которые специализировались на хищении денег дистанционным способом. Злоумышленники под предлогом продажи недвижимости выманивали личные данные потенциальных покупателей, а затем с их помощью похищали деньги.

И хотя статистика все еще тревожная (в нынешнем году ущерб от дистанционного – телефонного – мошенничества в России составил 45 млрд руб.), по мнению экспертов, темпы роста киберпреступности все же снижаются как минимум на 7% в год. При этом в период с января по сентябрь 2021 г. раскрыто 101 089 преступлениий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 45,2% больше аналогичного периода 2020 года.

Мошенничество – дело прибыльное, поэтому недостаточно только искать преступников, появятся новые желающие легко заработать. Необходимо бороться с теми средствами, которые позволяют аферистам находить и разводить своих жертв. Поэтому в 2021 г. государство разработало ряд мер, которые направлены прежде всего на перекрытие каналов связи злоумышленников. В первую очередь досталось тем, кто промышляет телефонными разводами: неудивительно, ведь по статистике МВД, число преступлений с использованием средств мобильной связи в России с начала года выросло почти на 100%, аферисты пытались атаковать каждого седьмого жителя России, половина всех жертв добровольно передавали личные данные, коды и пароли.

Первой мерой стала борьба с анонимностью, ведь одной из основных сложностей для правоохранителей является установление личности преступника. Мошенники стремятся скрыть ее любым доступным способом: используют различные программы-анонимайзеры, заводят левые аккаунты в соцсетях и серые сим-карты. В связи с этим с 1 июня 2021 г. вступил в силу закон, обязывающий регистрировать корпоративные сим-карты через портал госуслуг. Всего за несколько месяцев было успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств. А к началу декабря через портал было подтверждено уже более 20 миллионов.

Другой мерой стало ужесточение ответственности операторов за недостаточную защиту абонентов. Успех мошеннических действий зачастую обеспечивается тем, что операторы пропускают подменные номера, с которых злоумышленники звонят под видом сотрудников банков, правоохранительных органов, даже медицинских учреждений, заставляя граждан оформлять кредиты и переводы. Зарубежные звонки проходят под кодом российских регионов, что вводит абонентов в заблуждение.

До этого штрафы операторов за пропуск таких номеров были небольшими, что не сильно мотивировало их на защиту абонентов. В этом году приняли поправки, которые многократно увеличили суммы возможных взысканий. Так, максимальная сумма штрафных санкций для юридических лиц теперь достигает 1 млн руб. против 80 тыс. руб., действовавших ранее. За каждый выявленный факт пропуска вызова с фальшивого номера должностным лицам придется заплатить от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям – от 200 тыс. руб. до 800 тыс. руб., а юридическим лицам – от 500 тыс. руб. до 1 млн рублей.

Важным шагом в борьбе с мошенничеством является работа с населением, развитие цифровой грамотности и обучение базовым правилам цифровой гигиены, которые позволят не стать жертвой аферистов. Как не оставлять цифровой след, как правильно вести себя в интернете, чтобы оставаться в безопасности – всему этому можно научиться. И в России уже существуют площадки, где это можно сделать. Еще в 2019 г. Цифровая платформа Университет «20.35» и ряд российских компаний запустили образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф для обучения россиян использованию цифровых технологий и сервисов. Сервис предоставляет пользователям структурированную информацию в формате микрообучения.

Кроме того, в стране ежегодно проводится всероссийская акция «Цифровой диктант», которая дает возможность участникам не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и навыков. Также работает профессиональная платформа «Цифровой гражданин», с ее помощью можно протестировать и повысить свой уровень цифровой грамотности с индивидуальной траекторией обучения. Для школьников был запущен проект «Урок Цифры», который позволяет им, не выходя из дома, знакомиться с основами цифровой экономики, технологий и программирования.

В 2021 г. стало известно, что Центробанк и Пенсионный фонд России планируют запустить еще одну программу обучения финансовой и цифровой грамотности, нацеленную на пенсионеров, как одну из самых уязвимых категорий. Другой инициативой, которую ЦБ предложил в этом году, стало введение обязательной суммы возврата при кражах со счетов. При этом компенсацию предлагают рассчитывать в зависимости от уровня противодействия мошенникам в банках. Сегодня сумма возврата составляет менее 8% от украденного.

Государство активно поддерживает такие образовательные проекты, в том числе и финансово. Так, в ноябре этого года Минцифры опубликовало проект правил предоставления субсидии на разработку и реализацию программы повышения цифровой грамотности широких слоёв населения. Победитель конкурсного отбора должен будет разработать план реализации программы до 2024 года. В рамках мероприятий в 2022 г. будет запущен сервис повышения киберграмотности для госслужащих. Также отобранная организация проведёт комплексную информационную кампанию, направленную на различные группы населения, которая будет включать создание познавательно-развлекательного контента, продвижение в социальных сетях и на социально значимых ресурсах.

Автор — журналист Кристина Сумская

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