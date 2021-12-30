«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в команду российского игрока немецкого происхождения Леона Классена. Об этом 30 декабря сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с 21-летним защитником подписан до 30 июня 2025 года.

«ФК «Спартак-Москва» и австрийский «Тироль» согласовали условия перехода в наш клуб защитника Леона Классена <...> Приветствуем новичка и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке»!» — говорится в сообщении.

Ранее Классен играл за ФК «Тироль». В 17 матчах текущего сезона футболист, действующий на левом фланге обороны, сделал шесть результативных передач.

Отмечается, что у защитника есть российское гражданство. В октябре 2021-го он дебютировал за молодежную сборную России.

Фамилия Классен досталась игроку от матери. Она имела немецкие корни и работала преподавателем немецкого языка. Отец, имевший фамилию Драньков, был волейбольным тренером, пишет «Спорт-Экспресс».

17 декабря ФК «Спартак» объявил о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба. Как сообщили в пресс-службе команды, футбольному клубу необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице.

На данный момент «Спартак» занимает девятую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые завоевали путевку в 1/8 финала Лиги Европы.