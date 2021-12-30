В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 77,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области увеличился до 77,2%. Это следует из данных, опубликованных в четверг, 30 декабря, на сайте стопкоронавирус.рф.

«В Подмосковье, по данным на 30 декабря, 4 792 390 — вакцинация первым компонентом, 4 594 900 — полная вакцинация, 77,2% — коллективный иммунитет», — сообщается на портале.

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 72% до 71,4% на текущей неделе.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в семи регионах России. Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8 %. По ее данным, первым компонентом вакцинация проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.