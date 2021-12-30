В России разрешили подавать иск в суд в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде. Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью «Госуслуг», через информационную систему, определенную Верховным судом РФ, или через систему электронного документооборота.

Вместе с тем изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Авторы законопроекта, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности, отмечали, что вышеуказанные предложения позволят повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

Ранее в этот день Путин также подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Согласно документу, физлица, в частности, смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

28 декабря стало известно, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) о получении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Отмечалось, что воспользоваться услугой могут неработающие граждане, которые осуществляют уход за нетрудоспособными россиянами, проживают на территории РФ, а также имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».