Прямой эфир
Общество
Мурашко отметил меньшее пребывание в стационаре пациентов при «Омикроне»
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Интернет
Google грозит новый штраф за отказ фильтровать запрещенный контент в выдаче
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России
Общество
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 77,2%
Общество
Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом

Чемпион ОИ Пашков назвал идею проведения МЧМ-2022 летом профанацией
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков заявил, что проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году в июне или июле — профанация.

Удаленный режим: почему сборная России проиграла первый матч МЧМ-2022
Дубль Матвея Мичкова не помог «Красной машине» в Канаде

«Это время года плохо подходит для хоккея. Сложно собрать и игроков, и зрителей. Возможно, стоит задуматься об организации турнира в конце августа — начале сентября», — заявил Пашков в беседе с Lenta.Ru в четверг, 30 декабря.

Говоря об отмене молодежного чемпионата мира – 2022 по хоккею в Канаде, Пашков отметил, что поступить иначе в сложившейся ситуации было сложно. Ответственность за произошедшее он возложил на канадских организаторов, которые «не смогли обеспечить необходимые условия для проведения турнира».

Ранее 30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Тардиф подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

Президент Международной федерации хоккея добавил, что уже сыгранные в рамках МЧМ матчи будут переиграны, пишет сайт kp.ru. Страной проведения пока называют Канаду. Также Тардиф заверил, что игроки, которым к моменту рестарта чемпионата исполнится 20 лет, смогут сыграть за свои молодежные команды, состав сборных можно будет менять.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах стало известно 29 декабря. Соревнования должны были завершиться 5 января.

Чемпион мира 1993 года по хоккею Алексей Яшин в беседе с «Чемпионатом» отреагировал на отмену молодежного первенства мира в Канаде из-за коронавируса. По его словам, не в его компетенции судить, насколько решение об отмене соревнований было оправданным, но обсуждать организацию на данный момент точно не стоит, пишет RT.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года, пишет «Спорт-Экспресс». Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021