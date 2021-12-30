Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков заявил, что проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году в июне или июле — профанация.

«Это время года плохо подходит для хоккея. Сложно собрать и игроков, и зрителей. Возможно, стоит задуматься об организации турнира в конце августа — начале сентября», — заявил Пашков в беседе с Lenta.Ru в четверг, 30 декабря.

Говоря об отмене молодежного чемпионата мира – 2022 по хоккею в Канаде, Пашков отметил, что поступить иначе в сложившейся ситуации было сложно. Ответственность за произошедшее он возложил на канадских организаторов, которые «не смогли обеспечить необходимые условия для проведения турнира».

Ранее 30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Тардиф подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

Президент Международной федерации хоккея добавил, что уже сыгранные в рамках МЧМ матчи будут переиграны, пишет сайт kp.ru. Страной проведения пока называют Канаду. Также Тардиф заверил, что игроки, которым к моменту рестарта чемпионата исполнится 20 лет, смогут сыграть за свои молодежные команды, состав сборных можно будет менять.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах стало известно 29 декабря. Соревнования должны были завершиться 5 января.

Чемпион мира 1993 года по хоккею Алексей Яшин в беседе с «Чемпионатом» отреагировал на отмену молодежного первенства мира в Канаде из-за коронавируса. По его словам, не в его компетенции судить, насколько решение об отмене соревнований было оправданным, но обсуждать организацию на данный момент точно не стоит, пишет RT.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года, пишет «Спорт-Экспресс». Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.