В «Яндекс.Такси» рассказали о технологиях для снижения аварийности на дорогах

Зимой ситуация на дорогах осложняется для каждого водителя, и риск возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возрастает. Для того чтобы сделать поездки комфортными и безопасными, сервис «Яндекс.Такси» применяет специальные технологии. Об этом 30 декабря сообщил руководитель службы развития «Яндекс.Такси» в регионах Дмитрий Мычкин.

Он подчеркнул, что отзывы пользователей помогают понять, как ведет себя водитель во время движения, а это, в свою очередь, способствует улучшению обстановки на дорогах.

«Один из наших алгоритмов анализирует сложность маршрута и поведение водителей. Например, маршрут, который проходит по маленьким переулкам в центре ,заведомо проще и безопаснее, чем маршрут, где разрешенная скорость больше. Система также анализирует количество ДТП, которое было зафиксировано с помощью пользователей навигатора на каждом участке маршрута. И алгоритм выбирает именно того исполнителя, который осуществит поездку наиболее безопасно», — рассказал Мычкин.

Надежность водителя оценивается путем анализа его манеры поведения на дорогах. Учитывается, как резко он тормозит и разгоняется, каким образом перестраивается из полосы в полосу, нарушает ли скоростной режим.

Кроме того, по словам эксперта, в «Яндекс.Такси» активно развиваются проекты для водителей. Речь, в частности, идет о создании обучающих материалов по безаварийному вождению, правилам взаимодействия с другими участниками движения. Также сервис регулярно напоминает о важности пристегиваться ремнями безопасности.

«По статистике, всего 75% пассажиров на переднем сиденье пристегиваются, а на заднем сиденье пристегиваются и того меньше — 37%. Для нас этот момент очень важен, поэтому перед каждой поездкой пассажир слышит просьбу пристегнуться», — отметил Мычкин.

Аналитики «Яндекс.Такси» провели мониторинг данных по аварийности за 2021 год. Согласно их информации, в текущем году риск возникновения ДТП с участием автомобилей в бренде «Яндекс.Такси» стал на 14% меньше, чем в 2020 году, а по сравнению с 2019 годом снизился на 24%. При этом по числу поездок в целом сервис в 2020–2021 годах продолжал расти.