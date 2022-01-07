Православные верующие отмечают Рождество Христово

7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова. Об истории и особенностях праздника «Известиям» рассказал игумен Варнава, наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге.

Большинство христиан отмечают Рождество в ночь на 25 декабря — это конфессии и церкви, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря: католики, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и православная церковь в Америке.

Русская православная церковь отмечает этот праздник по юлианскому календарю — 7 января.

Как отметил игумен Варнава, Рождество — один из самых светлых праздников, в нем соединяются человеческая радость и радость божественная. Это событие — вхождение Бога, Творца в жизнь согрешившего человека для его спасения.

Израильский народ смиренно ждал этого события несколько тысячелетий, так как оно было предсказано пророком. Однако люди не ожидали, что Бог явится так кротко и смиренно — Иисус родился в благочестивой, но небогатой семье в пещере, предназначенной для скота.

«Ангелы Божьи пели ему на небесах, простые сердцем пастухи и мудрые волхвы поклонились от всего человечества младенцу и Пресвятой Деве. И человечество до сих пор подтверждает, что это самое главное событие в его истории за последние две тысячи лет хотя бы тем, что с того момента началось новое летоисчисление, — мы живем в эпоху после Рождества Христова, а не какого-то другого события», — подчеркнул священнослужитель.

Иеромонах Макарий (Маркиш), в свою очередь, отметил, что праздник Рождества занимает существенное место в жизни Церкви.

«Люди спрашивают: а правда ли, что на Рождество нельзя грешить? Да, но не только в Рождество, остальные 364 дня тоже нельзя. Нельзя напиваться, например, но и в другие дни нельзя. А вкусно поесть можно? Можно», — уточнил он.

Иеромонах также напомнил, что в Рождество прихожане обычно идут в церковь, где совершается торжественное богослужение.

4 декабря православные отметили Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник «откровения Божьего». Свою историю он берет с того момента, когда Пресвятая Мария, будучи маленькой девочкой, явилась в Иерусалимский храм и, поднявшись по ступеням, вошла в Святая Святых, куда дозволено было заходить только первосвященнику с очистительной жертвенной кровью.

Родители Марии Иоаким и Анна оставили дочь в храме и вернулись домой. Мария же оставалась там до отрочества. В храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.