Эксперт назвал главное преимущество США в противостоянии России и КНР

Главный фактор, который позволит Соединенным Штатам в случае конфликта с Китаем или Россией одержать верх, заключается в альянсах с союзниками. Это обстоятельство ставит США в более выгодное положение, считает ветеран НАТО, обозреватель 19Fortyfive Ставрос Атламазоглу.

По словам специалиста, одним из примеров успешного взаимодействия Белого дома со странами-партнерами могут служить учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе. Данные маневры включали в себя отработку действий, которые могут применить две страны в случае противостояния с КНР.

В ходе учений военнослужащие двух государств приняли участие в ряде мероприятий, направленных на обновление существующей тактики связи на море, также были проведены противокорабельные, противовоздушные операции, а также операции радиоэлектронной борьбы, уточнил ветеран НАТО.

«Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом», — заключил эксперт.

Ранее, 27 декабря, аналитик Fox News Чак Девор назвал медлительность реакции президента США Джо Байдена и его администрации на действия лидеров России и Китая причиной того, что те якобы всё сильнее проявляют агрессию. США и страны-союзники могут быть полностью дискредитированы в результате нагнетания напряженности в отношениях с КНР и РФ, сказал Девор.

Байден подписал 27 декабря оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, объем которого составил около $770 млрд. Среди статей расходов, по данным Daily Mail, $300 млн выделят вооруженным силам Украины, $7,1 млрд — на сдерживание китайской агрессии в Тихоокеанском регионе.

При этом в декабре президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия миролюбивая страна и ни с кем не желает конфликта, однако вынуждена защищаться из-за активности НАТО. Он указал, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.