Google грозит новый штраф за отказ фильтровать запрещенный контент в выдаче

Мировой суд Таганского района 17 января рассмотрит новый протокол в отношении компании Google за повторный отказ удалить запрещенный контент.

В суд поступил протокол, составленный Роскомнадзором из-за отказа Google удалять из выдачи при запросе в поисковике ссылки на сайты с запрещенной информацией. Наказание за совершении административного правонарушения предусматривает штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

24 декабря суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Компания Meta Platforms (Facebook) также была оштрафована почти на 2 млрд рублей.

Оборотный штраф в отношении IT-компании назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» назвала эти меры вынужденными. По ее словам, ранее IT-гигантам назначали обычные фиксированные штрафы, которые компании выплачивали и продолжали нарушать законы России.

В случае оборотных штрафов суммы взысканий становятся намного серьезнее, поэтому компании должны осознать необходимость работать «в рамках российского законодательства», подчеркнула сенатор.

В Роскомнадзоре уточнили, что Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией, это грозит новыми оборотными штрафами.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.