Депутат Госдумы оценил идею о налоговом вычете при покупке автомобиля

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин заявил, что нужна любая поддержка граждан, будь то налоговый вычет на автомобили или другая финансовая помощь.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 30 декабря, депутат отметил, что налоговый вычет при покупке автомобиля поможет не только людям, но и отечественному автопрому.

«Я так понимаю, что до одного миллиона рублей — это наши машины. Всё, что связано с нашим автопромом, нужно поддержать. Это первая сторона. И вторая сторона медали — это наши граждане, особенно имеющие малый доход. Сегодня то время, когда каждой семье нужна машина, поэтому это будет абсолютно правильно, если мы наших граждан поддержим этим вычетом в 13%», — заявил Дерябкин.

При таком раскладе, по его словам, гражданин в течение жизни сможет один раз воспользоваться вычетом и вернуть до 130 тыс. рублей.

Он добавил, что у государства имеются необходимые резервы, поэтому стоит всё просчитать и посоветоваться с правительством, чтобы найти решение по этому вопросу.

Ранее в этот день директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова письмо с предложением ввести для россиян налоговый вычет в размере 13% при покупке автомобиля. Орлов отметил, что налоговый вычет помогает россиянам при покупке квартиры — видно, что такая схема поддержки важна для людей.

Орлов отметил, что покупка автомобиля также чрезвычайно важна для многих категорий граждан, например для многодетных семей или пенсионеров, но подобный налоговый вычет в этом случае не предусмотрен.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT также поддержал идею о введении налогового вычета при покупке авто. По его словам, в России «средний возраст машин составляет почти 14 лет и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля». Он выразил надежду на скорое возрождение льготных автокредитов через какое-то время, и «налоговый вычет в этом смысле здорово бы тоже помогал».

Также 30 декабря юрист евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров рассказал, что с 1 января 2022 года граждане России смогут получить спортивный налоговый вычет. Он уточнил, что подобным образом можно сэкономить максимум 15,6 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru.