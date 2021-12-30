Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы

Украинский президент Владимир Зеленский превратился в угрозу как для своей страны, так и для всего европейского пространства. Такое мнение 30 декабря озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как для Украины, так и для других государств Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ. Всё, что появляется и штампуется киевским режимом, непосредственно и прямо угрожает государственности Украины», — сказала она на брифинге.

По мнению Захаровой, «Украина стала неуправляемой для народа, общества и элит этой страны, а это, конечно, угроза национальной безопасности». Политик подчеркнула, что на эту ситуацию стоит обратить внимание «европейским кураторам».

«Самое главное, чтобы европейские кураторы это понимали, потому что Украина — европейская страна, с ней связано немало проблем у Европейского континента, это становится угрожающим для нашего европейского пространства, они должны понимать это, коль скоро взялись опекать, поддерживать и защищать юную украинскую демократию», — сказала официальный представитель МИД РФ.

29 декабря стало известно, что почти 50% украинцев назвали президента страны разочарованием года.

20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства.

6 декабря в организации «Комитет избирателей Украины» сообщили, что Зеленский в течение 2021 года выполнил три обещания из 30, содержавшихся в его предвыборной программе. Отмечается, что одно из главных предвыборных обещаний президента — обеспечение устойчивого режима прекращения огня в Донбассе — не выполнено.

1 декабря стало известно, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.