Песков: Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций

Российский лидер Владимир Путин считает, что в преддверии консультаций России и Соединенных Штатов лидерам двух стран требуется провести телефонный разговор. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень сложные субстанции, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона сформулировала свою позицию. С нашей точки зрения, назрела необходимость еще в одном телефонном разговоре, который предварял бы начало вышеупомянутых переговоров», — отметил Песков.

Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут беседу по телефону 30 декабря в 23:30 мск без публичной части, уточнил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, цель данного разговора состоит в дополнительном обсуждении ряда вопросов, которые главы государств затронули в ходе онлайн-саммита 7 декабря.

Также стороны планируют обсуждение тематики переговоров, намеченных на 10, 11 и 12 января, сказал Песков, добавив, что инициатива данного разговора исходила от Путина.

Кроме того, Песков подчеркнул, что целью любых переговоров является достижение компромисса с учетом принципиальных позиций двух стран.

Вместе с тем в ходе телефонного брифинга для журналистов 29 декабря представитель администрации США сообщил, что в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон запланировал ряд мер по усилению НАТО и союзников.

На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.