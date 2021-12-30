В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур считает, что политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом немецкий депутат заявил 30 декабря в интервью сайту Passauer Neue Presse.

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить [СП-2], даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — сказал Нурипур.

Нурипур добавил, что все принципиальные решения по проекту газопровода уже приняты, поэтому сорвать запуск СП-2 применяемыми сейчас методами невозможно. Депутат подчеркнул, что если «Северный поток – 2» будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.

Днем ранее в Федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии заявили об отсутствии изменений в ситуации вокруг сертификации газопровода «Северный поток – 2». В ФСА отметили, что от оператора газопровода пока не поступало документов о реорганизации фирмы.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ президент Владимир Путин поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ранее неоднократно выступавшая против газопровода, рассказала о том, что они с канцлером Германии Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.