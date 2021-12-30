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Движение ограничили на пяти улицах Ростова до конца 2022 года

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В Ростове-на-Дону ограничили движение на пяти улицах. Оно продлится до конца 2022 года, сообщает городская мэрия.

Речь идет о улицах Левобережная, Черевичкина, Сарьяна, Окружной, а также переулке Кирилловском. Проезд транспорта будет запрещен в связи со строительством канализационного коллектора, уточняет RostovGazeta.

Снять ограничения планируется 20 декабря следующего года. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут движения.

По данным RostovGazeta, до 21 января 2022-го также продлили ограничения движения по Богатяновскому спуску, а до 30 июля — по Халтуринскому переулку.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону получит от федерального правительства 9,3 млрд рублей для комплексного развития инфраструктуры зоны старого аэропорта. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти планируют направить на обновление территории 7,2 млрд рублей и еще более 2 млрд рублей поступят из средств других инвестиционных программ.

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