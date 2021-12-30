ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму РФ законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Соответствующий документ опубликован 30 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы отметили, что в преддверии Нового года у россиян возникают большие денежные траты. В этот период, по мнению депутатов, социально уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеры, нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства.

Таким образом, согласно тексту законопроекта, предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Она должна быть предоставлена всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Депутаты уточнили, что предновогодняя пенсионная выплата должна быть выплачена «в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты».

Вместе с тем финансирование расходов на предоставление подобных выплат предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Накануне в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что являющиеся родителями пенсионеры получат в 2022 году дополнительную денежную поддержку. Так, на одного несовершеннолетнего ребенка пенсионеру полагаются 2134 рубля, на двоих — 4266 рублей, на троих — 6401 рубль.