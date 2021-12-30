Юрист разъяснила расширение мер поддержки Пенсионным фондом

Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина в четверг, 30 декабря, разъяснила «Известиям», какие изменения ожидают россиян в связи с расширением мер социальной поддержки Пенсионным фондом России (ПФР).

По словам специалиста, изменения предполагают упрощение процедуры получения выплат. Планируется, что ПФР будет самостоятельно запрашивать данные в других ведомствах, что снимет обязанность по сбору документов с самих граждан. Условия же назначения мер не меняются, уточнила Скрябина.

«В принципе, данные изменения направлены на цифровизацию предоставления услуг. Сейчас это одно из преимуществ российской системы предоставления государственных услуг. В ПФР смогут оформлять некоторые льготы, а именно выплаты на детей, семьям погибших военнослужащих и пострадавшим от радиации в Чернобыле. Новые меры социальной поддержки охватят более 2 млн человек», — рассказала юрист.

Для получения социальной поддержки в 2022 году нужно будет обратиться в ПФР с заявлением. Фонд освободит граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов и будет запрашивать необходимые данные в профильных ведомствах. Это упростит процесс получения денег, а также не придется тратить время на собирание и подготовку документов, уточнила она.

Соответствующее сообщение ПФР опубликовал накануне. Отмечалось, что первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

Ранее, 28 декабря, Минцифры РФ сообщило, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России о получении выплат по уходу за нетрудоспособным гражданином. Воспользоваться услугой могут неработающие россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, проживают на территории РФ, а также имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.