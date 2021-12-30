Умерла оперная певица Лидия Захаренко

В Москве в возрасте 83 лет умерла народная артистка РСФСР, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лидия Захаренко. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-служба театра.

«Лидия Константиновна обладала голосом широчайшего диапазона и исполняла партии как для сопрано, так и для меццо-сопрано <…> Музыкальный театр выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны, всем лично знавшим ее», — говорится в сообщении.

Причина смерти певицы не называется.

Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. В 1960 году артистка окончила Харьковскую консерваторию, в 1966-м — Московскую. С 1966 года Захаренко была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Певица участвовала в таких спектаклях, как «Пиковая дама», «Тоска», «Катерина Измайлова», «Кармен», «Любовь к трем апельсинам», и других постановках.