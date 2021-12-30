Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в семи регионах РФ

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в семи регионах России. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи регионах в первую очередь из-за снижения охвата тестированием», — заявила вице-премьер РФ.

В каких именно регионах ситуация ухудшилась, Голикова не сообщила.

Также Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8 %. По ее данным, первым компонентом вакцинация проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.