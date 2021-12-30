Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат в счет долгов
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Общество
В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Авто
«АвтоВАЗ» засекретил дизайн Lada Niva нового поколения
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Попова заявила о вакцинации 45% россиян от гриппа
Мир
Кличко опубликовал новогодний мультфильм о себе и святом Николае
Общество
Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей
Сюжет:

Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в семи регионах РФ

Голикова: ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в семи регионах
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в семи регионах России. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Один больной заражает всех»: как не подхватить коронавирус на новогоднем корпоративе
Врачи рассказали, как отдохнуть с коллегами без последствий для здоровья

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи регионах в первую очередь из-за снижения охвата тестированием», — заявила вице-премьер РФ.

В каких именно регионах ситуация ухудшилась, Голикова не сообщила.

Также Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8 %. По ее данным, первым компонентом вакцинация проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение статистики по заболеваемости.

27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021