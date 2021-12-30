В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 72% до 71,4% на текущей неделе. Об этом 30 декабря сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что в столице прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн раз.

«По данным на 30 декабря, 6 723 179 — вакцинация первым компонентом, 6 364 619 — полная вакцинация, 71,4% — коллективный иммунитет», — говорится в сообщении.

В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 77,2%. Первый компонент вакцины получили свыше 4,7 млн человек.

«В Подмосковье, по данным на 30 декабря, 4 792 390 — вакцинация первым компонентом, 4 594 900 — полная вакцинация, 77,2% — коллективный иммунитет», — сообщается на портале.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8 %. Она также уточнила, что вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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