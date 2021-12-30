Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже торговался на уровне 75,03 рубля. Об этом в четверг, 30 декабря, свидетельствуют данные биржевой площадки.

На 15:09 мск доллар ускорил рост до 1,4% к закрытию предыдущей сессии, тем самым он достиг уровня 75,03 рубля. В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 30 ноября.

Вместе с тем курс евро рос на 1,4%, достигнув 85,06 рубля.

Ранее, 12 декабря, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар. В конце января – начале февраля, по словам Ващенко, национальная валюта может оказаться ниже отметки 70 рублей за доллар.

29 декабря руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что доллар начал укрепляться по отношению к другим валютам после объявления Федеральной резервной системы (ФСР) о том, что программа выкупа активов будет постепенно сворачиваться. При этом, как указал эксперт, укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу.

До этого, 24 декабря, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования.