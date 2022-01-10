Врач назвал симптомы для немедленного обращения в поликлинику

Врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный назвал симптомы, при которых стоит немедленно обратиться к врачу.

По его словам, такими симптомами появившееся чувство усталости, повышение артериального давления, снижение работоспособности, а также любое изменение в привычном образе жизни.

«Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу», — приводит «РИА Новости» слова Безымянного.

Кроме того, незамедлительно обратиться ко врачу необходимо при резком необоснованном похудении и наборе веса, раздражительности, систематических недосыпах, а также при высыпаниях на коже и изжоге.

Безымянный добавил, что при боли в груди, животе или остро возникшей головной боли стоит незамедлительно вызывать скорую помощь, не дожидаясь приема терапевта.

1 декабря врач-диетолог Татьяна Залетова назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты. По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, зеленые продукты могут представлять опасность и при приеме лекарств, увеличивающих свертываемость крови.