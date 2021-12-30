Прокуратура ЕАО начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура Облученского района Еврейской автономной области организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое подростков. Об этом ИА EAOMedia сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Авария произошла утром 30 декабря на автодороге между поселками Теплоозерск и Биракан. Водитель белой Toyota Carina выехал на встречную полосу и врезался в другую Toyota Carina (темно-синего цвета). Одна из машин вылетела в кювет и перевернулась.

В результате лобового столкновения погибли оба водителя, а также двое пассажиров 2004 года рождения, которые находились в белой Toyota. Пассажир второй иномарки госпитализирован.

На месте работал районный прокурор Иван Левченко, сотрудники полиции, медики, спасатели.

Прокуратура организовала проверку. Принимаются меры по возбуждению уголовного дела.

29 декабря сообщалось о столкновении двух Toyota Prius, Mitsubishi Outlander и пассажирского автобуса в Приморье. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.