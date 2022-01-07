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Онколог назвал игнорируемые людьми симптомы рака кишечника

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Онколог Андрей Базылев назвал симптомы рака кишечника, на которые многие люди не обращают внимания.

Так, по его словам, потеря веса, постоянная горечь во рту, а также боли в левом подреберье могут говорить о развитии опасного заболевания.

«Многие люди страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта, и большинство не уделяет должного внимания разным симптомам, хотя они могут являться первыми признаками онкологического заболевания. В первую очередь, стоит обращать внимания на такие симптомы, как беспричинная потеря веса, постоянная горечь во рту, чувство дискомфорта или боли в левом подреберье», — сказал Базылев Пятому канал.

Врач отметил, что перечисленные симптомы необязательно являются признаками онкологии, однако при их наличии стоит пройти обследование.

21 декабря врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова сообщила, что генетическая предрасположенность к тем или иным болезням часто является поводом для беспокойства, особенно если в семье были случаи рака.

К числу опухолей, передающихся по наследству, относятся: рак молочной железы, яичников, эндометрия, прямой кишки; некоторые виды рака кожи; а также онкологические заболевания другой, более редкой локализации.

9 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.

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