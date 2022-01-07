Онколог назвал игнорируемые людьми симптомы рака кишечника
Онколог Андрей Базылев назвал симптомы рака кишечника, на которые многие люди не обращают внимания.
Так, по его словам, потеря веса, постоянная горечь во рту, а также боли в левом подреберье могут говорить о развитии опасного заболевания.
«Многие люди страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта, и большинство не уделяет должного внимания разным симптомам, хотя они могут являться первыми признаками онкологического заболевания. В первую очередь, стоит обращать внимания на такие симптомы, как беспричинная потеря веса, постоянная горечь во рту, чувство дискомфорта или боли в левом подреберье», — сказал Базылев Пятому канал.
Врач отметил, что перечисленные симптомы необязательно являются признаками онкологии, однако при их наличии стоит пройти обследование.
21 декабря врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова сообщила, что генетическая предрасположенность к тем или иным болезням часто является поводом для беспокойства, особенно если в семье были случаи рака.
К числу опухолей, передающихся по наследству, относятся: рак молочной железы, яичников, эндометрия, прямой кишки; некоторые виды рака кожи; а также онкологические заболевания другой, более редкой локализации.
9 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.