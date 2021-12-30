Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%. Об этом сообщила в четверг, 30 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также уточнила, что вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%», — отметила вице-премьер РФ в ходе беседы с журналистами.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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