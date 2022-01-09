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Эксперт рассказал о целях коротких звонков с неизвестных номеров

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Осуществлять короткие звонки с неизвестных номеров, длительностью всего несколько секунд, а затем сбрасывать их, могут и мошенники, и рекламщики. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

По его словам, мошеннические фирмы заключают договор с операторами связи, согласно которому любой входящий звонок на их номер является платным. Таким образом, если жертва перезвонит, с ее мобильного счета спишут деньги, добавил Татаринов.

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Причем стоимость звонков может колебаться в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, уточнил эксперт.

Но чаще всего короткие звонки с неизвестных номеров делают в целях рекламы, с тем чтобы собрать базу активных номеров телефонов, а после — осуществить холодные рекламные звонки, сказал специалист.

«Если гудок проходит, значит телефон активный. Звонят и сбрасывают не обязательно мошенники. Но в любом случае это делается не в интересах пользователя», — цитирует Татаринова сайт aif.ru.

По словам Татаринова, звонки от рекламных компаний не опасны, даже если перезвонить по этому номеру, однако перезванивать на незнакомые номера всё же нежелательно.

21 декабря сообщалось, что в Оренбурге полиция расследовала дело о похищении у местного жителя 166 тыс. рублей.

Установлено, что мошенники напугали мужчину тем, что кто-то хочет поменять номер телефона, привязанный к его банковской карте. Он подобных операций не проводил, поэтому последовал инструкциям от лжесотрудников банка для «отмены операции».

Он передавал мошенникам все коды и сообщения, приходившие ему на телефон. После он самостоятельно позвонил в банк и узнал, что с его карты исчезло 166 тыс. рублей. Тогда потерпевший пошел в полицию. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы по статье УК РФ «Кража».

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