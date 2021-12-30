Ретро FM и РЕН ТВ приглашают на 25-часовой новогодний телемарафон

31 декабря и 1 января на РЕН ТВ пройдёт уникальный марафон международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM». Смотреть и слушать золотые хиты 70, 80 и 90-х годов в оригинальном концертном исполнении можно будет целых 25 часов подряд! Телеверсию главного ностальгического шоу страны покажут в формате нон-стоп с перерывом только на обращение президента РФ и бой кремлёвских курантов. В программу марафона в этот раз включены самые яркие выступления звёзд «Ретро FM» на «Легендах» сразу за 13 лет.

Свои лучшие песни споют Юрий Антонов, Toto Cutugno, София Ротару, Boney M., Валерий Леонтьев, Thomas Anders, Юрий Шатунов, Жанна Агузарова, Army of Lovers, Михаил Боярский, C.C.Catch, Дмитрий Маликов, Al Bano, Ирина Аллегрова, Ricchi e Poveri, «Любэ», Riccardo Fogli, Олег Газманов, Ace of Base, Анжелика Варум, Dschinghis Khan, Игорь Николаев, Samantha Fox, «Секрет», Ottawan, Юрий Лоза, Bonnie Tyler, Наташа Королёва, Dr. Alban, Лайма Вайкуле, Gianni Morandi, Sandra, Виктор Салтыков, Haddaway, Влад Сташевский, E-Type, «Комбинация», Pupo, Таня Буланова, Joy, Вадим Казаченко, Arabesque, Игорь Корнелюк, Bad Boys Blue, Евгений Осин, Baccara, Аида Ведищева, Eruption, Ирина Понаровская, Afric Simone и многие другие культовые отечественные и зарубежные артисты.

Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:

«Очень приятно, что придуманный нами формат ностальгического ТВ-марафона год за годом собирает такое огромное количество просмотров, десятки миллионов зрителей, около 30% национальной аудитории*. Такого проекта по-прежнему нет нигде в мире. Больше суток смотреть по телевизору радиофестиваль, подпевать и танцевать, провожать с «Легендами Ретро FM» старый год и встречать новый — это уже наша национальная традиция, от неё никуда не денешься. Теперь точно можно сказать, что за полтора с лишним десятилетия и сам фестиваль, и его телеверсии на федеральных каналах стали такими же символами самого главного и любимого праздника, как шампанское и оливье. Два последних непростых года только подтвердили, насколько нужными и ценными могут быть песни, которые объединяют всю страну и все поколения. И это именно те хиты, которые можно всегда слушать на «Ретро FM» и которые вновь можно будет увидеть во время нашего 25-часового марафона на РЕН ТВ начиная с самого утра 31 декабря. Искренне надеемся, что позитивная энергия фестиваля «Легенды Ретро FM» вновь обеспечит правильную новогоднюю атмосферу, и 2022-й начнётся легко и будет счастливым!»

Подробности о «Легендах Ретро FM» и других проектах радиостанции доступны в эфире, на retrofm.ru и в социальных сетях.