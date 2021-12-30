Право покупки земли на льготных условиях продлили в Крыму

В Крыму еще на один год, до 30 декабря 2022 года, продлили возможность приобретения земельных участков по льготной цене. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений со ссылкой на постановление совета министров.

ИА «Крыминформ» поясняет, что цена земельного участка, который находится в государственной собственности республики, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается на основании кадастровой стоимости.

28 декабря глава республики Сергей Аксенов назвал сроки окончания строительства игорной зоны в Крыму. До конца 2023 года проект должны реализовать. По его словам, задержка строительства связана с рядом технических моментов по вопросу оформления земли.