Онколог перечислила основные симптомы опухоли головного мозга

К основным симптомам опухоли головного мозга относятся судорожные припадки и слабость в руке или ноге с одной стороны тела. Об этом рассказала клинический онколог-консультант больницы Манчестера Кэтрин Макбейн, слова которой приводит газета The Independent.

При возникновении подобных симптомов Макбейн рекомендовала пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Однако, по ее словам, сигналом к посещению врача также является слабость в руке или ноге с одной стороны тела. Кроме того, как уточнила онколог, речевые нарушения также могут указывать на наличие опухоли. Речь идет, в частности, о невнятной речи или неспособности найти нужные слова.

Вместе с тем Макбейн сообщила, что если человек становится более замкнутыми или не может делать то, что у него раньше получалось с легкостью, ему следует обратиться к специалисту для выявления опухоли мозга. При этом к симптомам также добавляются изменения зрения.

Однако, по словам эксперта, большинство людей связывают головные боли именно с вышеуказанным заболеванием. В то же время Макбейн пояснила, что в редких случаях этот признак является единственным симптомом опухоли мозга.

Ранее, 19 февраля, врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что хронический недосып может привести к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам. Он уточнил, что для здоровья нужно спать шесть-восемь часов. При этом вставать следует всегда в одно и то же время.