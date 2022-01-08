Прямой эфир
Мир
Киевский экономист назвал Украину виновной в своих проблемах с газом
Мир
Посол России заявил о неоспоримости права Казахстана на обращение к ОДКБ
Мир
В центре Минска обрушилась часть моста
Мир
Госдеп отверг готовность обсуждать с РФ отвод своих сил из Европы
Общество
В Роспотребнадзоре назвали редкими изменения в обонянии при «Омикроне»
Общество
Прокуратура Кузбасса начала проверку после гибели четверых при пожаре в пансионате
Мир
Посол РФ в США оценил возможное расширение НАТО на восток
Мир
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада»
Мир
Посол РФ обвинил Запад в распространении радикальных движений в Азии
Мир
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Онколог перечислила основные симптомы опухоли головного мозга

Онколог Макбейн: судорожные припадки являются одним из основных симптомов опухоли мозга
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К основным симптомам опухоли головного мозга относятся судорожные припадки и слабость в руке или ноге с одной стороны тела. Об этом рассказала клинический онколог-консультант больницы Манчестера Кэтрин Макбейн, слова которой приводит газета The Independent.

При возникновении подобных симптомов Макбейн рекомендовала пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Засел в голове: новый коронавирус может вызвать опухоль мозга
SARS-Cov-2 проникает в нервные клетки и запускает цепочку процессов, ведущих к их злокачественному перерождению

Однако, по ее словам, сигналом к посещению врача также является слабость в руке или ноге с одной стороны тела. Кроме того, как уточнила онколог, речевые нарушения также могут указывать на наличие опухоли. Речь идет, в частности, о невнятной речи или неспособности найти нужные слова.

Вместе с тем Макбейн сообщила, что если человек становится более замкнутыми или не может делать то, что у него раньше получалось с легкостью, ему следует обратиться к специалисту для выявления опухоли мозга. При этом к симптомам также добавляются изменения зрения.

Однако, по словам эксперта, большинство людей связывают головные боли именно с вышеуказанным заболеванием. В то же время Макбейн пояснила, что в редких случаях этот признак является единственным симптомом опухоли мозга.

Ранее, 19 февраля, врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что хронический недосып может привести к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам. Он уточнил, что для здоровья нужно спать шесть-восемь часов. При этом вставать следует всегда в одно и то же время.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021