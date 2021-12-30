В МЧС дали советы по установке новогодней елки

В МЧС напомнили, как безопасно устанавливать новогоднюю елку, сообщает телеканал «Известия». Украшенное дерево нельзя располагать у выхода в квартиру располагать около батареи. Рядом с символом праздника лучше не зажигать свечи или бенгальские огни. Все электрогирлянды должны иметь предохранитель. При скачках напряжения может возникнуть возгорание проводки. На случай внештатной ситуации в доме должен быть огнетушитель. На ночь и перед тем как уйти, нужно отключать гирлянды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.