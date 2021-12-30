Мантуров назвал сроки появления первого серийного электромобиля в РФ

Первый серийный электромобиль появится в России в течение одного или двух лет. Об этом 30 декабря в интервью РБК заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, в соответствии с целевыми показателями, общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года [накопленным итогом] превысит 730 тыс. единиц.

Кроме того, Денис Мантуров отметил, что с 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки — в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей.

В августе стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Эти планы завод будет обсуждать с правительством РФ.