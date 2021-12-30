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Больше 30 школ капитально отремонтируют в Самарской области

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Самарская область получит субсидию из федерального бюджета для проведения капитального ремонта школ. В порядок приведут 31 учреждение.

Правительство Самарской области направляло заявку в министерство просвещения РФ, согласно которой 22 школы должно быть отремонтировано в 2022 и 2023 годах. Остальные учреждения отремонтируют до 2026 года. Об этом сообщает НИА «Самара».

Ожидается, что капремонт в 19 учреждениях пройдет в 2022 году. Это школы Алексеевского, Кинель-Черкасского, Елховского, Похвистневского, Кинельского, Приволжского, Камышлинского, Красноярского, Сергиевского, Пестравского районов, а также Тольятти и Октябрьска.

Финансовую поддержку на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием получат 80 регионов России. Общий размер субсидий составит почти 92 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, принятое решение о финансировании будет способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования.

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