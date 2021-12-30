Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, физлица смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Помимо этого, государственные органы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

В июне глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте.

Минцифры в феврале подготовило законопроект о создании в России реестра государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). В декабре Государственная дума приняла в третьем чтении данный закон.

При этом 6 октября в Центральном банке рассказали, что в качестве дополнительной модальности в ЕБС рассматривается использование рисунка вен ладони как достаточно надежного биометрического признака. Отмечалось, что эта технология уже испытана и показала свое удобство и надежность.

ЕБС работает в России с 2018 года. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью граждане могут пройти удаленную идентификацию и пользоваться услугами любой финансово-кредитной организации без посещения офиса — открыть вклад или получить кредит.