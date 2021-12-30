В Индии заявили о заинтересованности в инвестициях в Восточную Сибирь

Мумбайский аналитический центр The Gateway House в своем докладе «Индия–Россия: энергетическая и экономическая безопасность» отмечает, что Россия и Индия являются естественными партнерами в вопросах энергетического сотрудничества. Об этом 30 декабря сообщило индийское новостное агентство IANS.

Страны активно сотрудничают в торговой сфере. Например, Индия импортирует 85% необходимой ей нефти, тогда как Россия является одним из ведущих экспортеров этого товара. Индийские инвесторы проявляют и исключительный интерес к освоению Восточной Сибири.

В частности, на рассмотрении находится вопрос об инвестициях в «Восток Ойл» — крупнейший экологичный проект по добыче нефти. В его состав входят 52 лицензионных участка, включающих 13 месторождений нефти и газа.

Отмечается, что ресурсная база «Восток Ойл» не уступает крупнейшим нефтяным провинциям на Ближнем Востоке или сланцевым пластам в США, а высокое качество сырья устраняет необходимость использования отдельных установок на нефтеперерабатывающих заводах и существенно снижает выбросы парниковых газов на проекте. Логистическое преимущество проекта, отмечает индийское агентство, заключается в возможности поставлять сырье с месторождений сразу в двух направлениях — на европейский и азиатский рынки.

«Восток Ойл» разрабатывается нефтяной компанией «Роснефть» — лидером российского и глобального рынков. Многие аналитики отмечают значительную роль проекта «Восток Ойл» в переоценке «Роснефти». Bank of America Merrill Lynch отмечает, что при благоприятных рыночных условиях чистая текущая стоимость проекта может превысить $100–120 млрд. Аналитики банка Карен Костанян и Екатерина Смык уже присвоили проекту статус «драйвера роста» «Роснефти». Goldman Sachs назвал его «магнитом для инвесторов».

Ранее, 8 декабря, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Валерий Салыгин отметил, что одним из перспективных направлений сотрудничества России и Индии может быть реализация низкоуглеродных проектов традиционной углеводородной энергетики. В их числе эксперт назвал «Восток Ойл» — самый масштабный перспективный нефтегазовый проект с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных проектов, и ресурсной базой в 6 млрд т малосернистой нефти.

За два дня до этого Индию посетил президент РФ Владимир Путин, в состав делегации вошел глава «Роснефти» Игорь Сечин. Компания играет важную роль на динамично развивающемся индийском рынке. Например, в октябре этого года Сечин сообщил, что индийская компания Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежит «Роснефти», начала реализовывать программу развития нефтехимического производства на сумму $750 млн. За то время, что «Роснефть» является акционером Nayara Energy, розничная сеть этой компании выросла почти вдвое. Сегодня она насчитывает более 6200 заправок.