Объявлены финалисты премии Russian Hospitality Awards 2021

Финалистами Всероссийской премии гостеприимства Russian Hospitality Awards (RHA) стали сеть отелей «Точка на карте», парк-отель «Дача Винтера», ресторан «Густав Винтер», а также курорт «Игора». Об этом говорится в пресс-релизе RHA, который поступил в «Известия» в четверг, 30 декабря.

При этом «Точка на карте», «Дача Винтера», «Густав Винтер» представлены в финале сразу в шести из 23 номинаций. Тогда как «Точка на карте. Приозерск» и «Точка на карте. Сортавала» вышли в лидеры в категории «Лучший трехзвездочный отель», а «Точка на карте. Видлица» стала претендентом на победу сразу в двух номинациях: «Открытие года» и «Лучший мини-отель».

Кроме того, парк-отель «Дача Винтера» вышел в финал среди «Лучших загородных отелей», а ресторан «Густав Винтер» заявлен в числе «Лучших ресторанов в отеле».

Курорт «Игора» стал финалистом в номинации «Лучший спорт-отель». Конкурентным преимуществом курорта является наличие более 30 видов спорта, отдыха и развлечений на одной территории. Кроме того, курорт — обладатель множественных премий, в том числе Ski Business Awards 2021 в номинации «Лучший спортивно-туристический кластер» и Best Experience Marketing Awards (BEMA) 2021 в номинации «Лучший спортивный проект».

В роли экспертного жюри премии выступили профессионалы в сфере гостеприимства, эксперты в области туризма, отельеры, рестораторы и специалисты по кадрам и сервису. Они оценивали участников номинации по 24 критериям, среди которых: наличие разных категорий номеров, площадок для экстремальных видов спорта и оборудованной зоны отдыха.

Russian Hospitality Awards — это премия в области гостиничного бизнеса, которая существует уже восемь лет. В 2021 году количество участников составило 565. Из них в финал прошли только 116. Подведение итогов Russian Hospitality Awards пройдет 26 апреля 2022 в Москве.