ФАС возбудила дело о картеле поставщиков электросетевого оборудования

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нескольких поставщиков электросетевого оборудования. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Так, дело возбуждено в отношении компаний «Евро-Атлас», «Техническая служба», «Эверест-1», «Инвестактивгрупп», «ТД «Комплексная Энергопоставка» и «Телекоммуникационные Комплексные Системы».

«Ведомство подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен на торгах для нужд дочерних предприятий ПАО «Россети» при проведении торгов на поставку электросетевого оборудования на сумму более 2 млрд рублей», — указано в сообщении ФАС.

Как уточнили в ведомстве, основания для возбуждения дела были получены в ходе внеплановых выездных проверок. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ, добавили в службе.

27 декабря в ФАС сообщили о признании крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов.

По результатам проверки антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого компании признаны нарушившими закон о защите конкуренции.