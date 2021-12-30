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ФАС возбудила дело о картеле поставщиков электросетевого оборудования

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нескольких поставщиков электросетевого оборудования. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

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Так, дело возбуждено в отношении компаний «Евро-Атлас», «Техническая служба», «Эверест-1», «Инвестактивгрупп», «ТД «Комплексная Энергопоставка» и «Телекоммуникационные Комплексные Системы».

«Ведомство подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен на торгах для нужд дочерних предприятий ПАО «Россети» при проведении торгов на поставку электросетевого оборудования на сумму более 2 млрд рублей», — указано в сообщении ФАС.

Как уточнили в ведомстве, основания для возбуждения дела были получены в ходе внеплановых выездных проверок. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ, добавили в службе.

27 декабря в ФАС сообщили о признании крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов.

По результатам проверки антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого компании признаны нарушившими закон о защите конкуренции.

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