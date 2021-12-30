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Метеоролог пообещал «классическое новогоднее настроение» 31 декабря в Москве

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31 декабря пройдет небольшой снег, который создаст москвичам классическое новогоднее настроение. Об этом в четверг, 30 декабря, «Известиям» рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

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Как отметил синоптик, последние две ночи в столице были достаточно морозными, например, по области ночная температура достигала –23 градусов. Такой температурный фон — ниже климатической нормы на 5–7 градусов.

«Но морозная погода уже пошла на спад, в последний день уходящего года ожидается потепление до нормы: ночью до –10 градусов, а днем — до –5. 31 декабря пройдет небольшой снег, который обновит пейзажи и создаст классическое новогоднее настроение. В Новом году повышение температуры продолжится. В дневные часы она приблизится к нулевой отметке, также будет идти мокрый снег, который, налипая на деревья, еще больше повысит праздничную эстетику», — рассказал Старков.

В последующие дни температура стабилизируется на уровне слабоположительных значений, а 3 января уже начнет понижаться.

«Нас ждет в ночь на третье до –15 градусов, а днем до –13 градусов», — отметил он.

Ранее, 28 декабря, Роман Вильфанд рассказал, что январь 2022 года в России будет «голубоватым». Температура почти везде в стране ожидается на уровне многолетних отрицательных значений, поэтому прогностическая карта окрашена в бледно-голубой цвет, пояснил синоптик.

А в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в столице будет «скандинавская еврозима». Так назвал праздничную погоду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец — погода будет облачной, с южным ветром.

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