Прямой эфир
Общество
В ГД внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
Мир
Захарова заявила о недостаточных усилиях ЕС по деэскалации в Европе
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Мир
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
В МИД России указали на попытки Киева установить «тотальную цензуру»
Сюжет:

В Минпросвещения оценили ситуацию с коронавирусом в школах РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российских школах сейчас нет острых вспышек коронавируса, которые бы требовали федеральных мер. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса
И что эксперты думают о целесообразности вакцинации самых маленьких

«На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано. Лишь в восьми школах за последнюю неделю применялись карантинные меры в связи с COVID, а меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся», — сообщило ведомство в ответ на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

В Минпросвещения отметили, что контроль за эпидемиологической ситуацией остается для системы образования первостепенной задачей. В школах продолжают следить за исполнением мер, предписанных Роскомнадзором.

29 декабря Лантратова попросила Минпросвещения продлить новогодние школьные каникулы из-за коронавируса. Документ был направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Депутат предлагает продлить каникулярный период для школьников до 16 января включительно с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».

В Минпросвещения отметили, что конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Кравцов 24 декабря заявил об отсутствии планов продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19. По его словам, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате.

8 декабря в Роспотребнадзоре дали рекомендации школам в некоторых регионах перевести обучение на дистанционный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Так, в Пскове все школы перешли на удаленку с 8 декабря. Губернатор области Михаил Ведерников уточнил, что удаленный режим затронул учеников с 5-го по 11-й класс. Школьники Оренбурга начали учиться дистанционно с 9 декабря. Удаленный режим обучения до 15 декабря действовал в городе Снежинск Челябинской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021