В Минпросвещения оценили ситуацию с коронавирусом в школах РФ

В российских школах сейчас нет острых вспышек коронавируса, которые бы требовали федеральных мер. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано. Лишь в восьми школах за последнюю неделю применялись карантинные меры в связи с COVID, а меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся», — сообщило ведомство в ответ на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

В Минпросвещения отметили, что контроль за эпидемиологической ситуацией остается для системы образования первостепенной задачей. В школах продолжают следить за исполнением мер, предписанных Роскомнадзором.

29 декабря Лантратова попросила Минпросвещения продлить новогодние школьные каникулы из-за коронавируса. Документ был направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Депутат предлагает продлить каникулярный период для школьников до 16 января включительно с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».

В Минпросвещения отметили, что конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Кравцов 24 декабря заявил об отсутствии планов продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19. По его словам, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате.

8 декабря в Роспотребнадзоре дали рекомендации школам в некоторых регионах перевести обучение на дистанционный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Так, в Пскове все школы перешли на удаленку с 8 декабря. Губернатор области Михаил Ведерников уточнил, что удаленный режим затронул учеников с 5-го по 11-й класс. Школьники Оренбурга начали учиться дистанционно с 9 декабря. Удаленный режим обучения до 15 декабря действовал в городе Снежинск Челябинской области.