В ГД внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Группа депутатов от фракции ЛДПР вместе с лидером партии Владимиром Жириновским, а также с сенаторами Еленой Афанасьевой и Ириной Кожановой внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Соответствующий документ опубликован 30 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» предлагает предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.

При этом отмечается, что подобные выплаты предложено установить в размере, в котором россиянин получает пенсию на дату предоставления ему предновогодней пенсионной выплаты.

Согласно мнению депутатов, в преддверии Нового года у россиян возникают большие денежные траты. Именно поэтому в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеры, указано в законопроекте.

Накануне в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что являющиеся родителями пенсионеры получат в 2022 году дополнительную денежную поддержку. Так, на одного несовершеннолетнего ребенка пенсионеру полагаются 2134 рубля, на двоих — 4266 рублей, на троих — 6401 рубль.

В тот же день в ПФР сообщили, что с 2022 года функции предоставления гражданам России услуг по некоторым видам поддержки перейдут от органов социальной защиты и Роструда к Пенсионному фонду, что значительно упростит процедуру выплат.